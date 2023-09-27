Сотруднику Симоньян подкинули свиную голову: фото журналиста Сергейцева

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Тимофей Сергейцев

Сотруднику МИА «Россия сегодня» (главный редактор — Маргарита Симоньян) Тимофею Сергейцеву подкинули свиную голову на порог его квартиры в Москве. По словам журналиста, ранее он получал от неизвестных лиц звонки с угрозами.

Как рассказал Сергейцев, инцидент случился вечером 26 сентября. Свиная голова была завернута в черный пакет. Обнаружив ее на пороге квартиры, журналист вызвал полицию и рассказал сотрудникам правоохранительных органов о поступавших угрозах.

Сергейцев известен как автор статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?», вызвавшей широкий общественный резонанс. 3 июня 2022 года сотрудник МИА «Россия сегодня» был внесен в санкционные списки Евросоюза.

Фото Тимофея Сергейцева — в галерее NEWS.ru.