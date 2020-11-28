Сотрудника МИД России допросили по делу о кокаине в российском посольстве

https://static.news.ru/photo/24ee6866-3236-11eb-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывший первый секретарь посольства РФ в Буэнос-Айресе Олег Воробьёв дал показания в Дорогомиловском суде Москвы по делу о поставках наркотиков из Аргентины в другие страны через российское диппредставительство.

Олег Воробьёв, выступая в суде, рассказал, что 25 ноября 2016 года новый завхоз посольства Игорь Рогов сообщил об обнаружении в подсобном помещении школы 12 чемоданов, принадлежащих Андрею Ковальчуку (предполагаемый организатор поставок наркотика. — NEWS.ru). После чего, по его словам, эти чемоданы вскрыли и обнаружили внутри белое вещество, похожее на наркотики, — приводит ТАСС слова адвоката одного из обвиняемых Александра Костанянца.

По словам Воробьёва, о находке он сообщил послу, который передал информацию в МИД. Он добавил, что Ковальчук в посольстве был известен как высокопоставленный сотрудник ведомства, которого знает и посол Виктор Корнелли, и другие дипломаты.

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в ноябре 2017 года. В феврале 2018 года МИД России сообщил о совместной операции российских и аргентинских силовиков по пресечению поставки крупной партии наркотиков в Европу. В одном из зданий посольства РФ в Аргентине была найдена партия кокаина весом 362 кг.

Позже выяснилось, что она принадлежит бывшему завхозу и сантехнику дипмиссии Али Абянову, который уже завершил командировку к тому времени. В 2017 году он и ещё двое фигурантов дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, были задержаны в России, а в Германии — предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Им были предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы. Вину никто из них так и не признал. В апреле 2019 года следствие было завершено.

Как писал NEWS.ru, Дорогомиловский суд отобрал коллегию присяжных заседателей по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и в государства Европы.