Сотрудник белгородской типографии в момент авиаудара вышел за кофе и уцелел

Начальник торгового отдела белгородской типографии «Константа», которая подверглась удару вертолётов ВСУ, рассказал NEWS.ru об обстоятельствах атаки. По его словам, ракета в сторону типографии была выпущена в 05:30 утра. При этом единственный находившийся там сотрудник учреждения спасся чудом, так как в этот момент вышел за кофе. Второй ракетой попали в соседнее здание, однако снаряд не сдетонировал.

Ракета не попала в здание, взорвалась на улице. В здание попали осколки. Вторая ракета попала в соседнее здание. Насколько я знаю, она не сдетонировала, её будут специально подрывать, — рассказал менеджер по имени Василий.

Человеческих жертв в результате атаки нет. По словам начальника отдела типографии, один из сотрудников спасся по воле случая.

В это время у нас обычно никого нет, но сегодня был юрист. Его кабинет в основном и пострадал, но в момент атаки он был на улице — вышел за кофе, — сказал Василий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде, который был вызван авиаударом с двух вертолётов украинских войск. Сообщалось, что они зашли на территорию России на низкой высоте. По словам Василия, их типография не расположена близко от нефтебазы, она находится на другом конце города. Сотрудник «Константы» предположил, что целью мог быть расположенный вблизи аэропорт Белгорода.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл утром 1 апреля. В результате ЧП огнём были охвачены восемь резервуаров с топливом. Сообщалось, что есть угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей. В тушении пожара задействованы 170 человек и 50 единиц техники.