https://static.news.ru/photo/123dd006-ba93-11e9-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведёт соревнования по вождению автозаков в Москве 10 августа.

В турнире примут участие водители ФСИН из более чем 10 регионов страны.

Участники покажут знания ПДД, навыки стрельбы и маневрирования с препятствием в условиях города.

Соревнования проводятся третий год подряд.

10 августа с 14:00 до 16:30 на проспекте Академика Сахарова в Москве пройдёт митинг «За честные выборы». Согласованная численность участников — 100 тысяч человек.

Как ранее писал News.ru, столичная полиция предупредила о недопустимости несогласованных акций в Москве. По её данным, несмотря на одобренный мэрией митинг на проспекте Академика Сахарова, в Интернете встречаются призывы выйти 10 августа на другие улицы города.