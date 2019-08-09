Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведёт соревнования по вождению автозаков в Москве 10 августа.
В турнире примут участие водители ФСИН из более чем 10 регионов страны.
Участники покажут знания ПДД, навыки стрельбы и маневрирования с препятствием в условиях города.
Соревнования проводятся третий год подряд.
10 августа с 14:00 до 16:30 на проспекте Академика Сахарова в Москве пройдёт митинг «За честные выборы». Согласованная численность участников — 100 тысяч человек.
Как ранее писал News.ru, столичная полиция предупредила о недопустимости несогласованных акций в Москве. По её данным, несмотря на одобренный мэрией митинг на проспекте Академика Сахарова, в Интернете встречаются призывы выйти 10 августа на другие улицы города.