https://static.news.ru/photo/3a2d340a-ba7d-11e9-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичная полиция предупредила о недопустимости несогласованных акций в Москве. По её данным, несмотря на одобренный мэрией митинг на проспекте Академика Сахарова, в Интернете встречаются призывы выйти 10 августа на другие улицы города.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности, — сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

10 августа с 14:00 до 16:30 на проспекте Академика Сахарова в Москве пройдёт митинг «За честные выборы». Согласованная численность участников — 100 тысяч человек.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми. При этом комиссия не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Протесты закончились разгоном сотрудниками Росгвардии и полиции. Было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы семеро молодых людей, писал News.ru.