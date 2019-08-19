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Решение о наказании рублём сотрудников за перекуры на работе будет принимать работодатель. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Он пояснил, что идеи ведомства носят рекомендательный характер. Салагай в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что речи о какой-либо директивности быть не может. Это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно,...