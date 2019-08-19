Президент Украины Владимир Зеленский (справа) Президент Украины Владимир Зеленский (справа) Фото: president.gov.ua

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского, по которой голодомор должны приравнять к холокосту.

Зеленский, пытающийся приравнять голодомор к холокосту, выглядит даже омерзительнее Порошенко, — считает журналист.

Ранее украинский лидер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор в 1932–1933 годах актом геноцида украинского народа, писал News.ru.

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