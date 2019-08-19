Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского, по которой голодомор должны приравнять к холокосту.
Зеленский, пытающийся приравнять голодомор к холокосту, выглядит даже омерзительнее Порошенко, — считает журналист.
Зеленский, пытающийся приравнять «голодомор» к Холокосту выглядит даже омерзительнее Порошенко.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev)
August 19, 2019
Ранее украинский лидер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор в 1932–1933 годах актом геноцида украинского народа, писал News.ru.