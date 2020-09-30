Соловьёв оценил обращение Шукшиной к Путину по поводу звёздных программ

https://static.news.ru/photo/ff737a64-0322-11eb-9605-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова Марии Шукшиной, что российские программы заражают россиян «вирусом бескультурья».

Ранее Шукшина написала жалобы в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла, в которых обвинила «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Звёзды сошлись» в развращении народа.

Написала письмо и написала. Ну и хорошо. У нас же в стране свобода слова. А вот насчёт того, какая будет реакция, я хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена, — напомнил журналист.

По его словам, Шукшина большой профессионал, который сеет доброе и разумное, передаёт MK.RU.

Соловьёв за годы журналистской деятельности прошёл путь от оппозиционно настроенного до провластного телерепортёра. В разные годы он работал на ОРТ (ныне Первый канал), ТНТ, ТВ-6 и ТВС (оба канала были закрыты), а впоследствии — на НТВ. С 2010 года он работает на «России 1». Сейчас он является ведущим программ «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Москва. Кремль. Путин». Кроме этого, он регулярно ведёт программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Относительно недавно телеведущий расширил свои интересы на YouTube, где ведёт стримы «Соловьёв LIVE». Ранее NEWS.ru писал, что его эфир, посвящённый политическому кризису в Белоруссии, попал под возрастное ограничение видеохостинга.