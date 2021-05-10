Соловьёв обругал «кандидатку в президентки» Собчак за глупость про 9 Мая

https://static.news.ru/photo/73b37ad8-b1eb-11eb-8550-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 1 / youtube

Российский телеведущий Владимир Соловьёв уличил Ксению Собчак в том, что она путает День памяти и скорби и День Победы. Последний отмечают 9 мая, а День памяти и скорби — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война.

Кандидатка в президентки. Они ж, наверное, все к феминитивам склоняются. Собчак рассуждает о том, как надо праздновать 9 Мая. Вот она пошла снимать репетицию парада, зачем вообще пошла, — задаётся вопросом Соловьёв.

В целом дискуссия в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» касалась артистов и людей искусства, которые критикуют Сталина за то, что он «как-то неправильно управлял войсками во время войны». Говорили и о тех актёрах и режиссёрах, которые ругают современное правительство, что оно «неправильно празднует День Победы».

Эксперты предложили пересмотреть отношение к артистам, которые живут на государственные деньги и критикуют власти за желание помнить и праздновать День Победы, тем более, что эти артисты «ничего тяжелее ложки никогда в руках не держали».

Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёв пошутил «в стиле Гордона» на тему системы SWIFT, а также отдельно высказался по поводу инициативы европейских парламентариев о прекращении строительства «Северного потока — 2», отметив, что они забыли, что в проект вложены в первую очередь европейские деньги.