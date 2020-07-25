Соловьёв обнародовал «фото дня» с призывом уставших от протеста хабаровчан

https://static.news.ru/photo/54a87e60-cf40-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в социальной сети обнародовал снимок из Хабаровска, в котором проходят акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На нём запечатлена стена, на которой краской написано «Дайте поспать!».

Фото дня, — подписал Соловьёв кадр в Twitter.

Поклонники деятельности ведущего в комментариях поддержали его посыл. Многие написали, что это и есть «истинный глас народа» и что люди «высказали настоящее желание».

Однако среди пользователей Сети нашлись и те, кто заметил, что акции проходят утром и вечером, когда большая часть граждан ещё не спят.

Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края проходят уже две недели, с 11 июля 2020 года. Как правило, люди массово собираются в выходные. По разным данным, на улицы выходит от 10 тысяч до 50 тысяч человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля , его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как ранее писал NEWS.ru, 25 июля очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала 6,5 тысячи участников, сообщает мэрия города.