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31 июля 2025 в 21:13

Соленые огурцы с лимоном и травами — как приготовить самый ароматный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые огурцы с лимоном и пряными травами — это уникальный способ сделать классическую заготовку свежей и необычной. В рецепте сочетаются яркие ароматы тимьяна и эстрагона с легкой лимонной цедрой, которые превращают простые огурцы в настоящий деликатес. Такой подход отлично подходит для тех, кто ценит натуральный вкус и хрустящую текстуру без лишней кислоты. Выбирайте небольшие огурцы с тонкой кожицей — так они лучше промаринуются и останутся плотными.

Ингредиенты

  • Огурцы — 1 кг
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Корень хрена — 10 г
  • Эстрагон (тархун) — 2 веточки
  • Тимьян (чабрец) — 2 веточки
  • Цедра лимона — 15 г

Для рассола на 1 литр воды

  • Соль — 35 г
  • Сахар — 10 г
  • Черный перец горошком — 5 шт.

Пошаговый рецепт

  1. Вымойте огурцы, срежьте кончики с обеих сторон. Если они несвежие, замочите на 2–3 часа в очень холодной воде, чтобы вернуть упругость.
  2. Поместите огурцы в подходящую емкость для засолки — стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или ведро.
  3. Залейте огурцы чистой питьевой водой так, чтобы уровень воды был выше огурцов на 5 см. Слейте воду и точно измерьте ее объем.
  4. Подогрейте воду до 45–50 °C, растворите в ней соль и сахар, добавьте раздавленные горошины перца.
  5. Очистите и нарежьте чеснок и корень хрена, подготовьте лимонную цедру и веточки трав, промойте их.
  6. Добавьте чеснок, хрен, лимонную цедру и пряные травы к огурцам, распределив равномерно. Залейте горячим рассолом.
  7. Прижмите огурцы деревянным кружком с грузом, оставьте при комнатной температуре на двое суток, затем уберите в холод на 4–6 недель.

Такой способ засолки позволит получить хрустящие и ароматные огурцы с тонкими лимонными нотками и выразительными пряными оттенками. Идеально для тех, кто любит натуральные и насыщенные вкусы без лишней кислотности. Попробуйте приготовить и оцените сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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