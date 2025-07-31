Соленые огурцы с лимоном и травами — как приготовить самый ароматный рецепт

Соленые огурцы с лимоном и пряными травами — это уникальный способ сделать классическую заготовку свежей и необычной. В рецепте сочетаются яркие ароматы тимьяна и эстрагона с легкой лимонной цедрой, которые превращают простые огурцы в настоящий деликатес. Такой подход отлично подходит для тех, кто ценит натуральный вкус и хрустящую текстуру без лишней кислоты. Выбирайте небольшие огурцы с тонкой кожицей — так они лучше промаринуются и останутся плотными.
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Чеснок — 4 зубчика
- Корень хрена — 10 г
- Эстрагон (тархун) — 2 веточки
- Тимьян (чабрец) — 2 веточки
- Цедра лимона — 15 г
Для рассола на 1 литр воды
- Соль — 35 г
- Сахар — 10 г
- Черный перец горошком — 5 шт.
Пошаговый рецепт
- Вымойте огурцы, срежьте кончики с обеих сторон. Если они несвежие, замочите на 2–3 часа в очень холодной воде, чтобы вернуть упругость.
- Поместите огурцы в подходящую емкость для засолки — стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или ведро.
- Залейте огурцы чистой питьевой водой так, чтобы уровень воды был выше огурцов на 5 см. Слейте воду и точно измерьте ее объем.
- Подогрейте воду до 45–50 °C, растворите в ней соль и сахар, добавьте раздавленные горошины перца.
- Очистите и нарежьте чеснок и корень хрена, подготовьте лимонную цедру и веточки трав, промойте их.
- Добавьте чеснок, хрен, лимонную цедру и пряные травы к огурцам, распределив равномерно. Залейте горячим рассолом.
- Прижмите огурцы деревянным кружком с грузом, оставьте при комнатной температуре на двое суток, затем уберите в холод на 4–6 недель.
Такой способ засолки позволит получить хрустящие и ароматные огурцы с тонкими лимонными нотками и выразительными пряными оттенками. Идеально для тех, кто любит натуральные и насыщенные вкусы без лишней кислотности. Попробуйте приготовить и оцените сами!
Попробуйте приготовить простой и вкусный китайский омлет с помидорами. Это отличный вариант для сытного и полезного завтрака, который добавит азиатский акцент вашему столу.