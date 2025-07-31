Соленые огурцы с лимоном и травами — как приготовить самый ароматный рецепт

Соленые огурцы с лимоном и пряными травами — это уникальный способ сделать классическую заготовку свежей и необычной. В рецепте сочетаются яркие ароматы тимьяна и эстрагона с легкой лимонной цедрой, которые превращают простые огурцы в настоящий деликатес. Такой подход отлично подходит для тех, кто ценит натуральный вкус и хрустящую текстуру без лишней кислоты. Выбирайте небольшие огурцы с тонкой кожицей — так они лучше промаринуются и останутся плотными.

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Чеснок — 4 зубчика

Корень хрена — 10 г

Эстрагон (тархун) — 2 веточки

Тимьян (чабрец) — 2 веточки

Цедра лимона — 15 г

Для рассола на 1 литр воды

Соль — 35 г

Сахар — 10 г

Черный перец горошком — 5 шт.

Пошаговый рецепт

Вымойте огурцы, срежьте кончики с обеих сторон. Если они несвежие, замочите на 2–3 часа в очень холодной воде, чтобы вернуть упругость. Поместите огурцы в подходящую емкость для засолки — стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или ведро. Залейте огурцы чистой питьевой водой так, чтобы уровень воды был выше огурцов на 5 см. Слейте воду и точно измерьте ее объем. Подогрейте воду до 45–50 °C, растворите в ней соль и сахар, добавьте раздавленные горошины перца. Очистите и нарежьте чеснок и корень хрена, подготовьте лимонную цедру и веточки трав, промойте их. Добавьте чеснок, хрен, лимонную цедру и пряные травы к огурцам, распределив равномерно. Залейте горячим рассолом. Прижмите огурцы деревянным кружком с грузом, оставьте при комнатной температуре на двое суток, затем уберите в холод на 4–6 недель.

Такой способ засолки позволит получить хрустящие и ароматные огурцы с тонкими лимонными нотками и выразительными пряными оттенками. Идеально для тех, кто любит натуральные и насыщенные вкусы без лишней кислотности. Попробуйте приготовить и оцените сами!

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