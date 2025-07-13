Почему ты еще не жарил китайский омлет так? Самое время начать!

Попробуйте приготовить простой и вкусный китайский омлет с помидорами. Это отличный вариант для сытного и полезного завтрака, который добавит азиатский акцент вашему столу.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сушеный сельдерей — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Мука — 3 ст. л.
- Растительное масло — 15 г
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты по списку.
- Помидоры нарежьте кольцами, аккуратно удалите среднюю часть с семенами.
- Измельчите мякоть помидоров, добавьте яйца, сушеный сельдерей и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кольца помидоров и аккуратно залейте их яичной смесью.
- Жарьте под крышкой на среднем огне около 4 минут, пока омлет не схватится.
Китайский омлет готов — подавайте горячим и наслаждайтесь новым вкусом!
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