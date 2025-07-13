Почему ты еще не жарил китайский омлет так? Самое время начать!

Почему ты еще не жарил китайский омлет так? Самое время начать!

Попробуйте приготовить простой и вкусный китайский омлет с помидорами. Это отличный вариант для сытного и полезного завтрака, который добавит азиатский акцент вашему столу.

Ингредиенты

Помидоры — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Сушеный сельдерей — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Мука — 3 ст. л.

Растительное масло — 15 г

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты по списку. Помидоры нарежьте кольцами, аккуратно удалите среднюю часть с семенами. Измельчите мякоть помидоров, добавьте яйца, сушеный сельдерей и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кольца помидоров и аккуратно залейте их яичной смесью. Жарьте под крышкой на среднем огне около 4 минут, пока омлет не схватится.

Китайский омлет готов — подавайте горячим и наслаждайтесь новым вкусом!

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