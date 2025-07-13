Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 15:20

Почему ты еще не жарил китайский омлет так? Самое время начать!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробуйте приготовить простой и вкусный китайский омлет с помидорами. Это отличный вариант для сытного и полезного завтрака, который добавит азиатский акцент вашему столу.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сушеный сельдерей — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 15 г

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты по списку.
  2. Помидоры нарежьте кольцами, аккуратно удалите среднюю часть с семенами.
  3. Измельчите мякоть помидоров, добавьте яйца, сушеный сельдерей и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кольца помидоров и аккуратно залейте их яичной смесью.
  5. Жарьте под крышкой на среднем огне около 4 минут, пока омлет не схватится.

Китайский омлет готов — подавайте горячим и наслаждайтесь новым вкусом!

Как же хочется сохранить вкус летних ягод, чтобы холодными вечерами наслаждаться их ароматом! Сегодня поделюсь своим любимым рецептом клубничного варенья, которое готовится без варки и сохраняет всю свежесть только что сорванных ягод.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирные жители пострадали от удара дроном по российскому региону
В одной стране ЕС вспыхнула ожесточенная бойня между местными и мигрантами
Выросло число пострадавших после обрушения моста под Вологдой
В Германии призвали к жесткому ответу на пошлины Трампа
Стало известно, что Овечкин подарил команде в честь рекорда НХЛ
Фон дер Ляйен пригрозила Трампу ответными мерами
«Смешно смотреть»: Путин раскрыл, за что Британия и Франция не любят Россию
Как подготовить квартиру к продаже: полный чек-лист
«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
К чему снится говорящий или белый попугай? Узнайте скрытое значение снов
В ГД оценили возможное решение США передать Украине замороженные активы РФ
Автор книги «Иди туда, где страшно» испугался и не приехал в Киев
Муж с женой отсудили круглую сумму за грубость московского таксиста
Киев заподозрили в желании прекратить бои за Купянск
Санду и Зеленского обвинили в «убийстве» молдавских наемников на Украине
Путин объяснил сказанные Ельцину слова о неготовности к президентству
Кто убил полковника СБУ в Киеве? Новые подробности, причастна ли ФСБ
Что такое кимчи: блюдо из Кореи своими руками!
Легенду российского телевидения экстренно госпитализировали для операции
Риелтор раскрыла стоимость российских квартир Орбакайте
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница
Россия

Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.