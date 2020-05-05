Социолог предупредила власти РФ о серьёзной напряжённости в обществе

https://static.news.ru/photo/b905879e-8ec3-11ea-b955-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

После эпидемии коронавируса российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным столкнутся с серьёзной напряжённостью в обществе. Это может привести к усилению роли оппозиции в политической жизни страны, считает доктор социологических наук Ольга Крыштановская.

Она отметила, что каждое неточное решение власти в период режима ограничений увеличивает раздражение у людей. Эксперт привела в пример очереди в московском метро, которые образовались в первый день после введения цифровых пропусков. Тогда разрешения на поездки у людей начали проверять поголовно.

Усугубляющим фактором стали экономические трудности, с которыми столкнулись жители страны.

Те, кто был нейтрален к власти, сейчас могут примкнуть к оппозиции. Раздражённые, брошенные, обнищавшие, они могут сменить политический нейтралитет на активный протест, — сказала Крыштановская в интервью «MK».

По словам социолога, она регулярно изучает блоги чиновников самых разных уровней. Под каждой публикацией с рассказом, что хорошего политик сделал для народа, есть «километры комментов» с претензиями к власти.

Если раньше оппозиция в России была не очень многочисленной и отчасти дискредитированной, то теперь ситуация может поменяться, предупредила она.

Один американский учёный сделал в своё время анализ всех революций, которые когда-либо происходили в истории различных стран. И обнаружил, что революции происходят не тогда, когда общество на дне кризиса, а когда начинается выход, небольшой подъём, — добавила Крыштановская.

Когда ситуация «пойдёт на поправку», накопленное раздражение, страх и депрессия выльются из квартир, предположила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интересы каждого гражданина России всегда были и остались для Путина наиболее приоритетными. По словам представителя Кремля, глава государства «неоднократно доказывал» своё стремление помочь людям, поэтому сохранение жизней в условиях пандемии COVID-19 оказалось в приоритете над экономикой.