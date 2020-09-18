Сочи стал самым популярным курортом Кубани в бархатный сезон

https://static.news.ru/photo/30bc59f2-fa3f-11ea-b864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Город Сочи стал самым популярным туристическим направлением среди курортов Кубани в бархатный сезон 2020 года.

Гостиницы и санатории города в сентябре были заполнены более чем на 90%, рассказали ТАСС в Министерстве курортов Краснодарского края.

Максимальная заполняемость номерного фонда [среди курортов Краснодарского края] наблюдается в городе-курорте Сочи и составляет 90,09%. На курорте в настоящее время функционируют 2523 коллективных и индивидуальных средства размещения с ёмкостью 216 тыс. мест, — сообщили в ведомстве.

При этом указывается, что наибольшей популярностью пользуются санатории и оздоровительные пансионаты, их загрузка превышает 85%.

Средняя заполняемость гостиниц и санаториев Краснодарского края в этом сезоне составила 75%, уровень заселённости на побережье Чёрного моря чуть выше — около 78%.

В период бархатного сезона, а также в первой половине октября по-прежнему остаются востребованы высокозвёздные объекты, а также средства размещения, работающие по системе «всё включено», здравницы, имеющие развитую инфраструктуру, большие благоустроенные зелёные территории, бассейны закрытого и открытого типа, услуги анимации, фитнес-центры и другое, — рассказали в министерстве.

Согласно прогнозам ведомства, в октябре загрузка отелей составит порядка 60%.

Президент Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина считает, что высокий спрос на поездки в Сочи обусловлен закрытием границ со многими странами из-за пандемии коронавируса.

Те, кто потерял много средств, а это в основном средний класс, они не поехали отдыхать вообще. А те гости, которые ездили ранее за границу, приехали в Сочи, — сказала она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму планируют создать пять туристических кластеров. Речь идёт о Евпатории, Саках, Оленевке Черноморского района, о Курортном в Ленинском районе и о Коктебеле. Деньги на их создание выделят в рамках федеральной целевой программы, срок реализации которой — 2022 год.