Собянин: важно не допустить закрытия предприятий из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/5e462af4-0612-11eb-8d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве важно, чтобы из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа не закрывались предприятия. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам главы города, власть продолжит оказывать предприятиям поддержку в выдаче кредитов и реструктуризации старых задолженностей.

Ранее столичный градоначальник подписал указ, по которому компании обязаны с 5 октября перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Мера принята до 28 октября. Также из дома должны работать граждане старше 65 лет. Исключение составят только те сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования компаний.

Как отметил мэр, мера по переводу части сотрудников на удалёнку — это один из способов избежать закрытия предприятий. В противном случае придётся принимать более жёсткие меры, чего властям не хотелось бы.

Мы продолжаем оказывать помощь в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов. Но самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — это избежать их закрытия, избежать серьёзных ограничений, — цитирует Собянина телеканал «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, московские власти могут ввести санкции в отношении предприятий, которые не будут переводить часть своих сотрудников на удалённую работу.