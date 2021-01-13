Собянин: в ковид-госпиталях Москвы свободно около 7,6 тысячи коек

https://static.news.ru/photo/45c39254-563b-11eb-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В настоящее время в коронавирусных госпиталях столицы свободны порядка 7,6 тысячи коек, что на две тысячи больше, чем в конце декабря. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Он добавил, что ощутимого снижения уровня госпитализации заразившихся COVID-19 пока не произошло, несмотря на наращивание темпов вакцинации.

В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников, — написал градоначальник в своём блоге.

Москва по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в России. По данным на 13 января, в столице было выявлено 4,3 тысячи новых случаев заражения, жертвами инфекции стали 76 человек. За время пандемии в мегаполисе заболели 871,5 тысячи жителей. Из них умерли 12,1 тысячи и 715,4 тысячи выздоровели.

В целом по России с начала пандемии заразились более 3,4 млн человек, из которых свыше 2,8 млн вылечились и 63,3 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве заработали дополнительные 30 пунктов вакцинации от COVID-19. Общее их число в мегаполисе достигло 100.