Собянин: следующая неделя будет во многом решающей

https://static.news.ru/photo/ce459d5e-0a49-11eb-9f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следующая неделя будет во многом решающей в плане распространения коронавирусной инфекции в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер, — сообщил градоначальник на своём сайте.

По его словам, минувшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Число вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день, а 9 октября в столице был выявлен 3701 человек с COVID-19.

Выросло количество госпитализаций — до 900–1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придётся принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе, — подчеркнул Собянин.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.

9 октября российские врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. В столице суточный прирост заболевших составил 3701.

В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели, а свыше 5,5 тысячи скончались.