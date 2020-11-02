Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется

https://static.news.ru/photo/b50481d8-1cfb-11eb-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Москве стабилизируется, все ограничительные меры в городе дали свои результаты, заявил глава мегаполиса Сергей Собянин во время президиума Координационного совета при кабмине РФ по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что около 50% коек в Москве находится в резерве, а медсистема обладает запасом прочности.

Все эти меры дали определённые результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации, — цитирует чиновника РИА Новости.

В столице России за минувшие сутки зафиксировано 4796 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Москве заболели 434,2 тысячи человек. Мегаполис остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. На втором и третьем местах — Подмосковье и Санкт-Петербург. Там за прошедшие 24 часа зафиксировано 556 и 923 случая заражения соответственно.

Всего по России за сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 10,3 тысячи пациентов. В общей сложности вылечились более 1,2 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что автор модели прогнозирования ситуации с COVID-19, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» Алексей Боровков назвал дату выхода Москвы на пик по коронавирусу. По его словам, он придётся на 14 декабря. Количество активных больных в столице составит порядка 192 тысяч человек.