Собянин рассказал Путину, как Москва справляется с пандемией

Экономика Москвы справляется с COVID-19, пессимистические прогнозы не сбылись. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что прогнозы говорят о том, что экономика столицы справляется.

Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика Москвы не справится с этими вызовами, будут серьёзные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем условиям непростым, в которых мы работаем, — сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что практически по всем показателям Москва ушла в плюс не только к 2020 году, который он назвал тяжёлым, но и к 2019-му, который считается «базовым». Так, инвестиции выросли на 12%, строительство — на 23%, промышленное производство — на 28%.

Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города, — резюмировал он.

Собянин добавил, что была сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами, но торговля тоже осталась в большом плюсе. Также выжил и гостиничный бизнес, который в 2020 году приходилось спасать. Теперь оживился внутренний туризм, и это частично компенсировало потери.

Ранее Собянин заявил, что пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы.