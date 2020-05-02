Собянин рассказал об особенности временных стационаров для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/61a85bd4-8c7f-11ea-bd1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Палаты временных быстровозводимых госпиталей будут устроены таким образом, что медики смогут одновременно следить за несколькими пациентами с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так как медицинского персонала всё равно недостаточно, чтобы обслуживать, ну прямо вот в каждой комнате по 1-2 человека, то лучше большие пространства, с хорошей вентиляцией, обменом воздуха. Чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, обслуживал большее количество людей, — рассказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что временные корпуса построены на тот случай, если существующих госпиталей не хватит во время пика коронавирусной инфекции. Собянин выразил надежду, что они не понадобятся.

В настоящее время в столичных больницах находятся 17,5 тысячи больных COVID-19, прирост за прошедшую неделю составил 50%. Столичный градоначальник не исключает, что через неделю в Москве могут быть заняты 25-27 тысяч стационарных коек. На этот случай рядом с крупными клиниками строятся временные корпуса.

Высокотехнологичная клиника, видя, что пациент находится в более-менее удовлетворительном состоянии, может туда переместить больного, если он нормально [себя] чувствует, дальше его выписать, — пояснил Собянин.

Столичные власти видят возможность в дополнительном резерве до десяти тысяч коек.

NEWS.ru писал, что с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились около двух тысяч медицинских работников. У них подтвердилось наличие антител к коронавирусу, заявил Сергей Собянин.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 умерли.