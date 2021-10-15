Собянин рассказал об очень высоких темпах роста заболеваемости COVID-19

В Москве фиксируются очень высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр города Сергей Собянин. Он призвал всех, кто ещё не сделал прививку, вакцинироваться, передаёт ТАСС.

Кроме того, горожанам нужно проходить тестирование на COVID-19 и соблюдать санитарные ограничения.

В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост COVID, в неделю по 2030%. Это очень высокие темпы роста, — подчеркнул градоначальник.

Собянин рассказал, что есть два направления борьбы с распространением коронавируса, помимо соблюдения санитарных правил: современное массовое тестирование, которое позволяет вовремя выявить заболевание, изолировать пациента и вылечить его, а также вакцинация.

Как рассказывала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы с 11 октября сделали уже 13 тысяч человек, у 440 человек из числа прошедших тестирование в ТЦ был выявлен положительный результат. Всего положительный результат был выявлен примерно у 650 человек.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. Медик отметил, что в регионах занято очень много коек в инфекционных моногоспиталях, во многом это обусловлено малыми темпами вакцинации и пренебрежением к противоэпидемическим мерам. Он подчеркнул необходимость вакцинироваться и использовать экспресс-методы выявления инфекции, чтобы прервать цепочку заражений.