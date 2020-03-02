Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичным работодателям рекомендуется регулярно проводить измерение температуры у сотрудников.
По словам градоначальника, эти меры следует принимать в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
Работодателям рекомендуем организовать регулярное измерение температуры у сотрудников, — говорится в сообщении,
опубликованномна сайте мэра Москвы.
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https://t.co/2ImbnC5DLG March 2, 2020
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