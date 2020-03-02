https://static.news.ru/photo/ecff0da2-5ca7-11ea-b96e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичным работодателям рекомендуется регулярно проводить измерение температуры у сотрудников.

По словам градоначальника, эти меры следует принимать в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.

Работодателям рекомендуем организовать регулярное измерение температуры у сотрудников, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что свыше 100 человек, контактировавших с подхватившим коронавирус гражданином России, выявлено в Москве. Они госпитализированы либо помещены под карантин