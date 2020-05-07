Собянин попросил москвичей не ходить к врачам без крайней необходимости

https://static.news.ru/photo/b086bee0-9048-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы
Жителям Москвы по возможности следует воздержаться от планового посещения медучреждений. Это связано с напряжённым режимом работы медучреждений в условиях эпидемии коронавируса, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.
Хроническим больным и инвалидам, по его словам, выписаны лекарства на несколько месяцев вперёд. Таким образом предполагается ограничить их визиты к врачам.
Закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Все остальные поликлиники продолжают работать, заверил он. Однако к врачу необходимо записаться заранее, напомнил мэр Москвы.
Как писал NEWS.ru, градоначальник также сообщил, что в общественном транспорте с 12 мая будет введён масочный режим. Пассажиры будут обязаны надевать защитные маски и перчатки.