Собянин попросил москвичей не ходить к врачам без крайней необходимости

https://static.news.ru/photo/b086bee0-9048-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жителям Москвы по возможности следует воздержаться от планового посещения медучреждений. Это связано с напряжённым режимом работы медучреждений в условиях эпидемии коронавируса, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.

Хроническим больным и инвалидам, по его словам, выписаны лекарства на несколько месяцев вперёд. Таким образом предполагается ограничить их визиты к врачам.

Закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Все остальные поликлиники продолжают работать, заверил он. Однако к врачу необходимо записаться заранее, напомнил мэр Москвы.

Как писал NEWS.ru, градоначальник также сообщил, что в общественном транспорте с 12 мая будет введён масочный режим. Пассажиры будут обязаны надевать защитные маски и перчатки.