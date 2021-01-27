Собянин отменил обязательную удалённую работу в Москве

https://static.news.ru/photo/2d93d52a-606a-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестаёт быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удалёнку — остаётся на решение руководителей конкретных предприятий и организаций, — написал Собянин на своём сайте.

Градоначальник подчеркнул, что пандемия идёт на спад, что обязывает правительство Москвы создать условия для максимально быстрого восстановления экономики. Он отметил, что ещё не все ограничения отменены, о новых изменениях будет объявлено дополнительно.

Собянин призвал москвичей не забывать об осторожности, так как вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но не исчезла. Вместе с тем он назвал отмену ряда ограничений «общей победой». По словам мэра, сделан ещё один шаг по возвращению Москвы к нормальной жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Собянин разрешил клубам, барам и другим заведениям, оказывающим услуги в сфере отдыха и развлечений, вернуться к работе в ночное время. При этом администрация заведений всё равно обязана заботиться о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности и о рассадке посетителей.