Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

https://static.news.ru/photo/b3f8e85e-b4b0-11eb-8aa9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, и назвал рост заболеваемости большим, но не критическим. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но всё равно сам уровень заболевания достаточно большой, — сообщил градоначальник.

Мэр призвал москвичей пройти вакцинацию. Он напомнил, что привиться можно в специальных пунктах, которые работают в поликлиниках, торговых центрах и парках, прививку можно сделать в любое удобное время.

Также Собянин попросил москвичей беречь своё здоровье. По его мнению, без вакцинации человек рано или поздно заболеет, что само по себе является большим риском.

Ранее сообщалось, что Москве 14 мая зафиксирован максимум заболевших с 17 января — 3818 инфицированных. По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, это связано с майскими праздниками.