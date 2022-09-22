Собчак возмутилась мобилизацией никогда не служившего айтишника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась мобилизацией в Москве никогда не служившего IT-специалиста. В своем Telegram-канале она обвинила военкоматы в нарушении указаний главы Минобороны Сергея Шойгу.

А почему у нас мобилизовали мужчину, который не служил, не имеет боевого опыта и вообще айтишник (к вопросу о военной специальности)? <...> Не должны ли мы сейчас бить во все колокола из-за того, что военкоматы нарушают указания министра обороны? — написала Собчак.

Речь идет о 32-летнем Викторе Бугрееве, работающем айтишником в Сбербанке. По его словам, повестку из военкомата он получил накануне, хотя не учился на военной кафедре, не проходил воинскую службу и не имеет военной специальности.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в общей сложности в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Мобилизации подлежат лица, ранее служившие в рядах ВС, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.