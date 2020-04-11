Общество

СМИ: власти частично закроют въезд в Москву

09:36, 11 апреля 2020 75
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичные власти перестанут пускать машины из регионов в Москву. Частичное ограничение на въезд связано с распространением коронавирусной инфекции. Посты ДПС будут разворачивать автомобили прямо перед городом.

    Как сообщает BBC со ссылкой на источник, близкий к МВД, у границ Москвы будут дежурить по две машины ГИБДД. У водителей будут собирать данные о целях поездки, после чего собранную информацию отправят в районные ОВД и Роспотребнадзор. При этом сотрудникам полиции якобы разрешили ссылаться на указ мэра Собянина о новых ограничительных мерах в связи с пандемией COVID-19.

    До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол «неповиновение», — подчеркнул источник издания в МВД.

    Как писал NEWS.ru, накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района.

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