«ВИП-пациент»: СМИ сообщили о госпитализации отца главы Минздрава с COVID

Живущий в Екатеринбурге отец главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко госпитализирован с коронавирусом.
82-летний Альберт Мурашко лечится в ГКБ № 40 Екатеринбурга на правах ВИП-пациента,
По информации источника, мужчине оказывают особое внимание, также ему собирают лекарства по всей больнице. О состоянии пациента информации нет.
Больница №40 - является основным госпиталем для больных COVID-19 в городе.
Ранее сообщалось, что в первую волну пандемии коронавирусом заразилась мать Михаила Мурашко. После этого случая глава ведомства летал в Екатеринбург, чтобы проверить условия в госпитале, в котором она лежала.
Накануне Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 отметил, что ситуации с распространением коронавируса в нескольких регионах вызывает наибольшую тревогу. Среди них — Санкт-Петербург и Калининградская область. При этом в 17 субъектах количество свободных коек составляет менее 5%, писал NEWS.ru.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 29 ноября, в мире заразились коронавирусом более 61,8 млн человек. Рост за неделю составил 3 935 330 случаев, что несколько меньше предыдущей семидневки, когда зафиксировали 4 060 891 заражение. Число летальных исходов, вызванных осложнениями от COVID-19, за неделю превысило 69 тысяч.