«ВИП-пациент»: СМИ сообщили о госпитализации отца главы Минздрава с COVID

https://static.news.ru/photo/b729589c-3468-11eb-8f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Живущий в Екатеринбурге отец главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко госпитализирован с коронавирусом.

82-летний Альберт Мурашко лечится в ГКБ № 40 Екатеринбурга на правах ВИП-пациента, сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в региональном Минздраве.

По информации источника, мужчине оказывают особое внимание, также ему собирают лекарства по всей больнице. О состоянии пациента информации нет.

Больница №40 - является основным госпиталем для больных COVID-19 в городе.

Ранее сообщалось, что в первую волну пандемии коронавирусом заразилась мать Михаила Мурашко. После этого случая глава ведомства летал в Екатеринбург, чтобы проверить условия в госпитале, в котором она лежала.

Накануне Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 отметил, что ситуации с распространением коронавируса в нескольких регионах вызывает наибольшую тревогу. Среди них — Санкт-Петербург и Калининградская область. При этом в 17 субъектах количество свободных коек составляет менее 5%, писал NEWS.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 29 ноября, в мире заразились коронавирусом более 61,8 млн человек. Рост за неделю составил 3 935 330 случаев, что несколько меньше предыдущей семидневки, когда зафиксировали 4 060 891 заражение. Число летальных исходов, вызванных осложнениями от COVID-19, за неделю превысило 69 тысяч.