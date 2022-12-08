Виктория, жена Константина Ярошенко, вернувшегося в Россию в апреле 2022 года из тюремного заключения в США по обмену, заявила NEWS.ru, что безумно рада за освобожденного из американской тюрьмы предпринимателя Виктора Бута, а также за его супругу Аллу. По ее словам, россиянину удалось выжить в сложной ситуации.
Я как будто еще раз переживаю возвращение Кости. У меня аж слезы навернулись на глаза. Безумно рада за Аллу и Виктора, что он смог выжить в этой нелегкой ситуации. Так как, по рассказам Кости у Бута условия содержания были еще бесчеловечней, чем у него, — рассказала она.
Ярошенко, в свою очередь, назвал освобождение Бута победой МИД России и спецслужб страны. Он заявил, что предприниматель сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.
Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу США. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.
8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.