«Слезы навернулись на глаза»: жена Ярошенко об обмене Бута Жена Ярошенко рассказала о бесчеловечных условиях содержания Бута в тюрьме США

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Виктория Ярошенко

Виктория, жена Константина Ярошенко, вернувшегося в Россию в апреле 2022 года из тюремного заключения в США по обмену, заявила NEWS.ru, что безумно рада за освобожденного из американской тюрьмы предпринимателя Виктора Бута, а также за его супругу Аллу. По ее словам, россиянину удалось выжить в сложной ситуации.

Я как будто еще раз переживаю возвращение Кости. У меня аж слезы навернулись на глаза. Безумно рада за Аллу и Виктора, что он смог выжить в этой нелегкой ситуации. Так как, по рассказам Кости у Бута условия содержания были еще бесчеловечней, чем у него, — рассказала она.

Ярошенко, в свою очередь, назвал освобождение Бута победой МИД России и спецслужб страны. Он заявил, что предприниматель сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу США. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.