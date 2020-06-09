Следствие в Белгороде проверит историю о пририсованной защитной маске

https://static.news.ru/photo/3d384206-aa6a-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Ведомственная проверка началась в следственном управлении СК РФ по Белгородской области из-за фотографии сотрудника в медицинской маске.

Отмечается, что поводом для проверки послужили сообщения, что на фотографии встречи с работниками подстанции скорой помощи руководителю Алексеевского межрайонного следственного отдела Александру Сиденко была якобы пририсована в фотошопе защитная маска. Информация об этом вызвала скандал в СМИ.

Проверяем эти данные в рамках ведомственной проверки, — цитирует РИА Новости сообщение управления.

В ведомстве добавили, что пока выясняется, как всё обстояло на самом деле, во избежание последующего негатива фотография была удалена с сайта.

Как передавал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверку информации о невыплате положенных надбавок врачам в Белгородской области.