Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева

https://static.news.ru/photo/f93ec4aa-861d-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Кроме того, правоохранительные органы настаивают на аресте второго фигуранта — предпринимателя Зураба Плиева, пишет ТАСС. Бывшего депутата 23 апреля 2020 года доставили в столицу для допроса. Детали уголовного дела не разглашаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд после ходатайства следственных органов продлил содержание под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступном сообществе отца — Рауля Арашукова — и в убийствах.