Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева

Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Кроме того, правоохранительные органы настаивают на аресте второго фигуранта — предпринимателя Зураба Плиева,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд после ходатайства следственных органов продлил содержание под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступном сообществе отца — Рауля Арашукова — и в убийствах.
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