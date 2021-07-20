Следователи не нашли следов пленников в подземной тюрьме в Ленобласти

В подземной тюрьме, обнаруженной в Ленобласти, людей не содержали. Однако она связана с уголовным делом об убийстве бизнесмена. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Мария Добрынина.

По её словам, подвал неоднократно осматривался следователями и криминалистами, из него изъяли свыше 500 предметов, по которым проведено более ста различных экспертиз.

Следов пребывания людей в подвале не обнаружено, — подчеркнула представитель ведомства.

Она пояснила, что подземная тюрьма фигурирует в деле об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. Три года назад его расстреляли в автомобиле на трассе Сортавала — Санкт-Петербург. Огонь вёлся из другой машины, которая потом уехала в сторону домовладения во Всеволожском районе, на территории которого и обнаружили подвал с металлическими дверьми.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства, которые касаются убийства и дома с подземной тюрьмой.

Об обнаружении бункера в Ленобласти с камерами, которые закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты», стало известно 19 июля. Предполагается, что ранее им владел один из бывших сотрудников ФСИН. Сейчас собственником участка является житель Санкт-Петербурга. По его словам, он оформил право собственности по просьбе знакомого, а сам там никогда не был.

По одной из версий, тюрьма могла использоваться для удержания людей, разбогатевших на криптовалютах. Преступники боялись последствий, так как полиция не стала бы заниматься вопросами кражи виртуальной валюты. Пленников якобы отпускали после получения ключей доступа к криптовалютным кошелькам.