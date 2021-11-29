Скворцова заявила об эффективности «Мир-19» в борьбе с «омикрон»-штаммом

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова завила, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет эффективен и против «омикрон»-штамма. Это не вакцина, а ингаляционное лекарство от инфекции, у которого нет побочных эффектов, уточнила глава агентства в эфире телеканала «Россия 24».

Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона», — сказала Скворцова.

Лекарство действует на участок генома коронавируса, который отвечает за его репликацию, и не даёт таким образом размножаться. Разработчики характеризуют «Мир-19» как антидот против вируса, его действие основано на механизме интерференции РНК. Препарат состоит из двух компонентов, это действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.

На данный момент ФМБА ждёт завершения процедуры регистрации лекарственного препарата. Отчёт по второй фазе клинических исследований уже подан в Минздрав.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон» займёт не больше 10 дней. Одобрение новой вакцины Минздравом может занять полтора месяца.