https://static.news.ru/photo/e032a544-bf2b-11e9-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Автомобилисты смогут ездить со скоростью 80 км/ч на участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки.

Увеличить скорость планируется только на основной части дороги — на дублёрах она останется прежней. Изменения вступят в силу 1 сентября.

По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, нововведение не окажет негативного влияния на безопасность.

Потоки машин на шоссе чётко разделены, наземных пешеходных переходов здесь нет, — уточнил он.

В свою очередь, мэрия столицы обратилась к водителям с просьбой не превышать скорость на данном участке и напомнила, что за движением наблюдают специальные камеры, передаёт mos.ru .

Ранее News.ru писал, что «Автодор» сообщил о корректировке скоростного режима на федеральных трассах М-11, М-4, М-3 и М-1 в связи с проведением дорожных работ.