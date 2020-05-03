Скорой помощи приходится спасать москвичей на самоизоляции от секс-игрушек

https://static.news.ru/photo/bac30994-8d38-11ea-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы во время самоизоляции стали чаще становиться жертвами сексуальных экспериментов. На помощь им приходят медики.

Так, 1 мая вызов на 103 поступил из Восточного Измайлово от молодой пары. Они приобрели новую секс-игрушку, однако во время применения что-то пошло не так, и устройство застряло внутри девушки. Помощь москвичке оказывали уже в стационаре. На следующий день похожая история произошла с 40-летней жительницей Зеленограда, пишет «МК».

Издание рассказывает также и о более опасной ситуации, в которую попал 20-летний студент. Он попал в больницу, где из него извлекли насадку от ручки швабры.

Ранее NEWS.ru писал, что в России на фоне коронавируса троекратно вырос спрос на секс-товары. Больше всего покупатели обратили внимание на различные массажёры, лубриканты, костюмы и презервативы.