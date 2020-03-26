https://static.news.ru/photo/7c576618-6f8e-11ea-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Спрос на интимные товары вырос в России на фоне пандемии коронавируса.

Больше всего покупатели обратили внимание на различные массажёры, лубриканты, костюмы и презервативы, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на участников рынка.

Издание уточняет, что магазин Ozon зафиксировал трёхкратный рост продажи товаров для взрослых по сравнению со среднегодовым показателем.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье из-за коронавируса вырос спрос на бункеры. Как сообщил производитель таких сооружений Данила Андреев, самый недорогой бункер стоит около миллиона рублей. В зависимости от наполнения и систем безопасности цена может доходить и до пяти миллионов рублей.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.