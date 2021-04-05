Скопинскому маньяку выписали штраф за нарушение административного надзора

https://static.news.ru/photo/8a508842-95f5-11eb-a93f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скопинский маньяк Виктор Мохов, признанный виновным в нарушении административного надзора, оштрафован на 1,2 тысячи рублей. Об этом рассказала мировой судья Скопинского районного суда Рязанской области Елена Петрушкова.

Административные ограничения предписаны Мохову Пугачёвским районным судом Саратовской области, где он отбывал наказание в колонии. Согласно им, Мохов в течение шести лет не может выезжать за пределы Скопинского района, выходить из дома после 22:00 и посещать массовые мероприятия без соответствующего разрешения полиции, сообщает MK.RU.

Ранее стало известно, что Мохов после освобождения нарушил сразу два пункта ограничений — он не вернулся в установленный срок в город Скопин и посетил некое публичное мероприятие.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из жертв маньяка — Екатерина Матынова — обратилась в СКР с просьбой о предоставлении госзащиты и возбуждении в отношении Мохова нового уголовного дела. По её словам, тот неоднократно говорил о намерении встретиться с ней. Его слова девушка расценивает как угрозу.