17 января 2026 в 15:06

Скользкая подошва больше не страшит: три домашних способа сделать обувь безопасной зимой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Холодная зима приносит не только красоту заснеженных улиц, но и опасность — обледенелые тротуары. Даже хорошая обувь порой не спасает от риска поскользнуться. К счастью, есть простые приёмы, которые помогут улучшить сцепление подошвы с ледяной поверхностью без похода в мастерскую. Всё необходимое найдётся дома, а результат не заставит долго ждать.

Один из самых действенных методов — использование кальцинированной соды с суперклеем. На выступающие части протектора наносят капли клея и сразу посыпают содой. Получается шероховатая «каменистая» поверхность, которая держит на льду две‑три недели. Если соды нет, подойдёт мелкий песок — эффект будет схожим.

Для гладкой подошвы лучше взять медицинский лейкопластырь или кусочки войлока: их приклеивают в местах основного контакта с землёй. Эти способы работают несколько недель. Более основательный вариант — сделать насечки на подошве разогретым металлическим ножом. Неглубокие надрезы создают дополнительный рельеф и служат всю зиму, но важно не прорезать материал насквозь. Выбирайте способ под свою обувь — и шагайте уверенно по зимним улицам.

Ранее сообщалось, что есть простые и недорогие способы сделать любимую обувь по‑настоящему зимней — без лишних трат на профессиональные средства. Узнайте, как защитить обувь от влаги и улучшить сцепление с ледяной поверхностью, используя подручные средства.

Проверено редакцией
обувь
зима
гололед
советы
Марина Макарова
М. Макарова
