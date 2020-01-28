https://static.news.ru/photo/8b610766-41cd-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Московской области введёт 20-процентную скидку на вывоз бытового мусора для владельцев частных домов, которые начнут сортировать отходы.

Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин отметил, что скидки на вывоз сортированного мусора — общемировая практика. По мнению чиновника, правило заработает с 1 февраля и будет выгодно не только ответственным гражданам, но и региональным операторам по обращению с отходами. Компании смогут отправлять на переработку до 50% содержимого контейнеров.

Если вы кладете сухой мусор в синий контейнер, то регоператор выставляет вам счет на 20% меньше, чем за бак смешанных отходов <...> Если бросать в контейнеры для вторсырья бытовой мусор, то платёж со следующего месяца вырастет до 100%, — цитирует Хромушина РБК.

Синие контейнеры для сбора вторсырья — картона, макулатуры, стекла, пластиковой тары и полиэтилена — появились в Москве и Подмосковье с начала 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата России призвала отказаться от одноразовой упаковки, чтобы добиться целей мусорной реформы.