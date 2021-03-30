Скандал с педофилией спровоцировал уход двоих знатоков «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/4968859c-914e-11eb-9dc9-96000091f725_660.jpg Георгий Арабули Фото: uchastniki.com

Молодые знатоки «Что? Где? Когда?» Георгий Арабули и Ольга Быкова отказались от дальнейшего участия в соревнованиях интеллектуального клуба на фоне скандала с Михаилом Скипским, обвинённым в педофилии.

Игроки открыто заявили об отказе от участия в проекте из-за сложившейся ситуации. Они выразили протест в связи с тем, что руководство игры никак не отреагировало на скандал. Также их возмущает тот факт, что Скипский продолжает работать с несовершеннолетними, сообщает StarHit.

Как преподавателю мне, возможно, особенно тяжело на всё это смотреть, – отметила Быкова.

Тем не менее руководство ЧГК, бессменный генеральный продюсер Борис Крюк, объясняет случившееся провалом на играх прошлого сезона. Фактически результаты знатоков не дали им пройти в зимнюю серию, утверждает он. Также проект покинул Антон Иоков, однако, по данным СМИ, его уход никак не связан со скандалом.

Об обвинениях против Скипского стало известно ещё летом 2020 года, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. Сразу несколько девушек рассказали о домогательствах и недостойном поведении пристававшего к ним педагога.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство «Что? Где? Когда?» прокомментировало участие Скипского в прошлой игре. По словам гендиректора телекомпании «Игра ТВ» Натальи Стеценко, у неё нет юридических оснований не допускать знатока к участию в передаче.