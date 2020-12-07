СК снова отказал в возбуждении дела из-за гибели Ирины Славиной

https://static.news.ru/photo/604cdce4-38bc-11eb-a954-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/Facebook.com

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области заявили об отсутствии признаков доведения до самоубийства главного редактора сайта «Коза.Пресс» Ирины Славиной.

Следователь СУ СК отклонил доводы родных погибшей о давлении на неё. По его мнению, они ничем не подкреплены, а основаны только на несогласии родных журналистки с судебными решениями, по которым она привлекалась к административной ответственности. Таким образом, в Следственном комитете пришли к выводу, что Славина совершила самоубийство по собственной воле «в форме протеста на фоне борьбы с действующей властью». При этом воздействия со стороны «третьих лиц» на неё не было.

В ведомстве также сослались на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой указывают на наличие у Славиной психического расстройства.

Адвокат Александр Караваев, представляющий интересы погибшей, уже заявил, что отказное решение следователя будет обжаловано. Он также рассказал «Коммерсанту», что Нижегородский областной суд отказал в жалобе на действия районного суда, санкционировавшего обыск в квартире Ирины Славиной.

Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Она оставила послание, в котором попросила винить в случившемся Российскую Федерацию. Ранее она сообщала, что в её квартире прошёл обыск, который осуществляли десять оперативников.

Как писал NEWS.ru, родные журналистки написали в социальной сети открытое письмо, в котором назвали виновных в смерти Славиной.