СК проверяет Хрюшу-фашиста, Степашку-нациста и Оксану Фёдорову

https://static.news.ru/photo/a1ad9b5a-b960-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский следственный комитет начал проверку после появления в соцсетях и на разных сайтах фрагментов передачи «Спокойной ночи, малыши». Дело в том, что на кадрах ведущая Оксана Фёдорова программы переодета в Гитлера, а её «коллеги» — в нацистскую форму.

Конечно, в эфир в таком виде программа не вышла, а создатель фрагментов хорошо потрудился в фотошопе. Следователи решили не прощать такое надругательство над любимой программой нескольких поколений российских детей и наказать шутника.

Как сообщает Telegram-канал Baza, ГСУ СК по Москве начал заниматься этим вопросом 25 июня. Проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел из следственного управления юга столицы.

Как писал NEWs.ru, ранее президент США Дональд Трамп поделился видео с расистским лозунгом, а потом удалил пост.