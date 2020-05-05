СК проверит информацию о химических ожогах у медсестры в Александрове

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Следственные органы Владимирской области проверяют информацию о том, что медсестра из Александрова получила химические ожоги от медицинской маски.

Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель СУ СК по региону Ирина Минина. Ранее медсестра Ольга Овинникова выложила в Instagram своё фото, на котором у девушки на лице видны красные пятна и волдыри. Медсестра написала, что в её больнице одноразовые защитные костюмы замачиваются в хлорке и используются многократно.

Позже одна из российских правозащитных групп в своём Telegram-канале сообщила, что Овинникова обратилась к ним за юридической помощью. По данным правозащитников, девушка, работающая медсестрой в Александровской ЦРБ, получила химические ожоги второй степени от ношения маски, обработанной неизвестным раствором.

Руководитель СУ СК по Владимирской области Артём Кулаков поручил провести доследственную проверку по этим публикациям. Процессуальное решение следователи вынесут после уточнения всех фактов.

Ранее медсестра из города Кимры опубликовала видео, на котором пожаловалась на халатность руководства больницы и на плохие условия работы. Как передавал NEWS.ru, глава Кимр Ирина Балковая заявила, что медсестра записала видео, будучи в шоке после новости о подтверждённом коронавирусе у одной из пациенток.