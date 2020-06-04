СК обвинил ещё двух россиян за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Ещё два человека получили обвинения за публикацию фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Силовики обвиняют их в реабилитации нацизма.
Фигурантами стали житель Казани и пермяк. Первый разместил фотографию лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера с подписью «Гитлер Адик», второй — воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова,
Расследование продолжается.
Ранее NEWS.ru писал, что аналогичное обвинение предъявлено жителю Волгограда Денису Воронцову. Он опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен