СК обвинил ещё двух россиян за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Главная задача экстренных служб, работающих на месте аварии в Норильске, — в кратчайшие сроки убрать топливо с поверхности воды, иначе течение разнесёт солярку на большое расстояние. Пятно нефтепродуктов может остановить плавучее ограждение. Их должно быть несколько на пути химикатов, считает профессор политехнического института Сибирского федерального университета Татьяна Кулагина.

Далее необходимо собрать топливо в цистерны вместе с водой, дать ему отстояться, а потом сжечь, пишет «КП-Красноярск». У нас есть научные отработки в сфере сжигания подобного обводнённого (то есть насыщенного...