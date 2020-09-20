Сирийские адвокаты хотят подать в суд на Трампа

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким телеведущего, педагога, актёра и режиссёра Михаила Борисова, умершего после госпитализации со съёмочной площадки. Она назвала его настоящим наставником для подрастающего поколения и выразила уверенность, что его творчеством будут вдохновляться ещё долгие годы.

Зрители любили его за харизму, умение виртуозно шутить и душевный характер. Коллеги и ценители сценического искусства знали, сколько сил Михаил Борисович отдал театру и кино, — цитирует пресс-служба Любимову. Министр...