Сирийские адвокаты хотят подать в суд на Трампа

Высказывания президента США Дональда Трампа о намерении убить сирийского лидера Башара Асада в 2017 году могут стать предметом судебного разбирательства. Об этом заявили в профсоюзе адвокатов Сирии.
Мы проведём через две недели адвокатскую конференцию по этому вопросу, чтобы установить, отвечает ли проведение судебного разбирательства национальным интересам и какую пользу оно принесёт, — цитирует ТАСС главу профсоюза Фирас Фарес.
Он добавил, что адвокаты «не стремятся к какой-то демонстративной акции». По их мнению, необходимо убедительно обосновать цель судебного преследования Трампа.
Ранее Трамп опроверг данные, опубликованные в книге журналиста The Washington Post Боба Вудворда. В ней говорится, что президент США отдавал приказ об уничтожении главы Сирии Башара Асада.
Автор утверждает, что в 2017 году Трамп отдавал приказ Пентагону о ликвидации президента Сирии. Министр обороны Джеймс Мэттис ответил президенту, что займётся этим вопросом, а помощнику сказал, что ничего делать не будет, писал NEWS.ru.