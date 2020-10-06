Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

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По-сентябрьски тёплая погода ждёт жителей столицы 7 октября, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, в среду влияние на погоду окажет тёплый сектор далёкого североатлантического циклона, из-за чего небо «немного нахмурится».

В Москве облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Что касается температуры, то она останется по-сентябрьски тёплой, — рассказала она.

Синоптик уточнила, что днём столбики столичных термометров покажут 15-17 градусов тепла, а в области — 13-18 градусов. Волосюк отметила, что такие показатели превышают многолетнюю норму и больше характерны для середины сентября, а не для начала октября.