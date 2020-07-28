Синоптики рассказали, где наступят заморозки на территории РФ

https://static.news.ru/photo/7ea6c118-d15c-11ea-8955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода испортится на севере, северо-западе и юге европейской части России с 29 июля и до конца месяца. В Сибири и на Урале будут идти дожди, на Крайнем Севере ожидаются заморозки.

Сильный дождь будет лить в Свердловской, Томской, Кемеровской областях, на Алтае, в Красноярском крае, Архангельской области, Коми. В Республике Алтай дождь будет сопровождаться градом, сообщает «РГ».

Заморозки ожидаются 30 июля в Магаданской области, там температура воздуха ожидается до −2 градусов мороза, ссылается издание на завлабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

В Москве похолодает до 20 градусов тепла. в ХМАО и ЯНАО — до 19 градусов выше нуля. Август в столице также начнётся с прохладной погоды: днём чуть больше 20 градусов выше нуля, ночью 9-14 тепла, дожди.

Ливни с градами придут в Карелию, Ленинградскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Брянскую, Псковскую, Новгородскую области, на большую часть Поволжья. В этих же регионах ожидается сильный ветер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая половина недели в Москве будет относительно тёплой, а вот ближе к выходным в столицу придёт похолодание. В вечернее и послеполуденное время не исключены кратковременные дожди и грозы.