Синоптики предупредили россиян об опасной погоде

https://static.news.ru/photo/1ec97786-d431-11ea-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах России ожидается опасная погода. Интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер могут возникнуть в Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа.

Он отметил, что в Крыму облака поднимутся очень высоко. Это значит, что на территории региона пойдёт крупный град. Кроме того, там прогнозируется усиление ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае также будет сильный ветер: 15–20 м/с, передаёт ТАСС.

В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град <...>. Ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15–20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. Это опасное явление, конечно, — подчеркнул он.

Синоптик добавил, что в Челябинской области тоже будет гроза, очень сильный дождь, град и ветер до 25–27 м/с.

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Сочи приведены в состояние повышенной готовности. На курорт надвигается непогода, в результате которой могут оказаться затопленными городские улицы.