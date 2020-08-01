Синоптики предупредили россиян об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах России ожидается опасная погода. Интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер могут возникнуть в Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа.
Он отметил, что в Крыму облака поднимутся очень высоко. Это значит, что на территории региона пойдёт крупный град. Кроме того, там прогнозируется усиление ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае также будет сильный ветер: 15–20 м/с,
В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град <...>. Ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15–20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. Это опасное явление, конечно, — подчеркнул он.
Синоптик добавил, что в Челябинской области тоже будет гроза, очень сильный дождь, град и ветер до 25–27 м/с.
Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Сочи приведены в состояние повышенной готовности. На курорт надвигается непогода, в результате которой могут оказаться затопленными городские улицы.
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