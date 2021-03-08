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Синоптики предупредили о появлении ледяных игл в небе Москвы

12:39, 09 марта 2021 117
Фото: solovejs.livejournal.com

Метеорологи рассказали о ближайшем ухудшении погоды в Москве и Центральной России. По их прогнозам, из-за арктического вторжения жителей ждут аномальные морозы с температурным фоном на 15 градусов ниже нормы.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице в период с 21.00 10 марта до 03.00 11 марта столбики термометров опустятся ниже минус 20 и в небе Москвы могут появиться ледяные иглы. Кроме того, не исключён морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

По словам синоптика, в условиях малооблачной погоды будет происходить процесс вымораживания водяного пара, что может привести в тёмное время суток к появлению красивых светящихся «столбов» идущих от фонарей вверх в небо, передаёт РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что потепление должно вернуться в Центральную Россию 13-14 марта. Повышение температуры коснётся не только Москвы, но и регионов, расположенных западнее, к востоку тоже начнёт постепенно повышаться, писал NEWS.ru.

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