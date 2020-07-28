Синоптики пообещали москвичам дожди и жару до 29 градусов

https://static.news.ru/photo/a0b90310-d166-11ea-889f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в среду, 29 июля, ожидается кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла. Как сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, температурный фон окажется на 4-5 градусов выше нормы.

Сегодня столичный регион останется в тёплом секторе атлантического циклона, из-за чего кое-где прошумят скоротечные грозовые дожди, что, впрочем, не помешает температурному фону на 4-5 градусов превысить климатическую норму, — рассказала она РИА Новости.

В столице будет дуть юго-западный ветер, его порывы составят 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, пояснила метеоролог. В Москве будет 27–29 градусов, в Подмосковье — плюс 25–30.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая половина недели в Москве будет относительно тёплой, а вот ближе к выходным в столицу придёт похолодание. В вечернее и послеполуденное время не исключены кратковременные дожди и грозы.