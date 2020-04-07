Синоптики предупредили москвичей о «потенциально опасной погоде»

https://static.news.ru/photo/53dcb012-78b7-11ea-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 8 апреля 2020 года. Предупреждение действует из-за сильного ветра.

Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения — с 9:00 8 апреля до 21:00 8 апреля, — передаёт «Москва 24».

По словам синоптиков, 8 апреля термометры москвичей покажут до +12 градусов по Цельсию. Порывы ветра местами достигнут 17 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет значения 750 миллиметров ртутного столба.

В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются ночные заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погодой на текущей неделе будет управлять антициклон, который и принесёт с собой похолодание.

Синоптик отметил, что уже в ночь на 7 апреля в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 3−8 градусов. Аналогичная температура ожидается во Владимирской, Рязанской и Костромской областях.

Сильнее всего похолодает в Приволжском федеральном округе. В ночь на 8 апреля там может быть до минус 10 градусов. До минус 1−4 похолодает также в Воронежской, Брянской и Тамбовской областях. Заморозки прогнозируются и в Южном федеральном округе.